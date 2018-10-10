Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает актуальным проведение заседания Конституционной комиссии о внесении изменений в Основной закон относительно Крыма.

"По-моему, как раз сейчас, с точки зрения интересов Украины, время проводить это заседание, чтобы потом во время голосования в Верховной Раде определились все политические силы - действительно ли они думают о будущем украинского Крыма или просто говорят одно, а потом делают другое", - сказал Р.Чубаров агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 29 октября.

Он затруднился ответить на вопрос, почему Конституционная комиссия не собирается, если рабочая группа все вопросы уже проработала и подготовила. "Я не вижу никаких преград для скорейшего проведения заседания комиссии", - подчеркнул Р.Чубаров. При этом он предположил, что, возможно, комиссия не собирается по каким-то политическим мотивам.

По словам народного депутата, суть конституционных изменений, предлагаемых рабочей группой, сводится к праву крымскотатарского народа на свое самоопределение.

"Мы наконец-то показываем, что является источником Крымской автономии. Мы там четко записываем, что источником Крымской автономии является право крымскотатарского народа на свое самоопределение как коренного народа в Украине", - сказал Р.Чубаров.

Он также отметил, что рабочая группа предлагает еще раз закрепить в Конституции, что Крым является частью Украины. "Ну и понятно, что мы еще раз подчеркиваем, что Крым является неотъемлемой частью Украинского государства", - подчеркнул председатель Меджлиса.

"Мы пытаемся выписать полномочия представительских и исполнительных органов Крымской автономии. Мы пытаемся выписать механизм, который мог бы сбалансировать возможности представительства и защиты прав всех, кто живет в Крыму, включая и крымских татар как коренного народа. Мы там предусматриваем такие принципы, которые могли бы потом вылиться в конкретные правовые механизмы, скажем, в законы о выборах представительского органа автономии, в законы о формировании исполнительной власти автономии", - сказал Р.Чубаров.

Он также рассказал, что рабочая группа выносит на обсуждение Конституционной комиссии три варианта названия автономии.

"Это то, что надо голосовать на Конституционной комиссии. Сегодня есть три предложения - Крымская автономия, сохранить то название, которое сегодня существует - Автономная Республика Крым и Крымскотатарская автономия. Но это будет решать Конституционная комиссия", - сказал народный депутат.

Как сообщалось, рабочая группа по вопросам изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым и г.Севастополя была создана в мае 2017 года.