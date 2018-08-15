Оккупанты Крыма приватизируют несколько заводов и конструкторское бюро в 2019 году

17:48 29.10.2018 0 комментариев Крым

Ряд предприятий находящихся в аннексированном Крыму будут приватизированы в 2019 году согласно проекту прогнозного плана оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба так называемого "госсовета" оккупированного Крыма, передает Крым Информ.

В частности, к "приватизации" в 2019 году предлагается шесть предприятий оккупированного Крыма, ГУП РК "Крымгеология", "Симферопольский винодельческий завод", "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", "28 управление начальника работ", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", "Крым-Вино", – говорится в сообщении.

Помимо этого, "комитет по имущественным и земельным отношениям" оккупированного Крыма предложил "денационализировать" долю в уставном капитале "Агропромэнерго", а также "приватизировать" 15 объектов недвижимого имущества, 10 из которых были включены в план "приватизации" 2018 года, но не были проданы.

Также пять земельных участков сельхозназначения могут быть переданы в собственность Красноперекопского района. Кроме того, планируется отчуждение ряда объектов недвижимости в Евпатории, Судаке, Ялте и Симферопольском районе, списание четырех единиц оборудования с баланса Крымского республиканского клинического центра фтизиатрии и пульмонологии и двух зданий складов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Из государственной собственности ГУП "Керченский металлургический завод" будут отчуждены три имущественных комплекса, чья рыночная стоимость превышает 303 млн рублей.

 



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