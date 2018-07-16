Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции по итогам трехсторонней встречи подписали Стамбульскую декларацию.

Об этом передает SalamNews со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана, распространенное в понедельник, 29 октября.

В документе говорится, что 29 октября в Стамбуле прошла VII встреча министров иностранных дел трех стран: Турции - Мевлюта Чавушоглу, Азербайджана – Эльмара Мамедъярова и Грузии – Давида Залкалиани.

Министры подчеркнули, что:

- привержены Трабзонской декларации, Батумскому совместному коммюнике, Гянджинской, Карской, Тбилисской и Бакинской декларациям, принятым на прошлых трехсторонних встречах министров;

- поздравили со 100-летней годовщиной Азербайджанской Демократической Республики, являющейся первой парламентарной республикой в мусульманском мире, а также со 100-летием Грузинской Демократической Республики;

- еще раз подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества, опирающегося на стратегическое партнерство, добрососедство, взаимоуважение и доверие;

- выразили взаимоуважение и решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне, договорились, что деятельность физических и юридических лиц в этом контексте будет соответствовать этим принципам;

- подчеркнули, что конфликты, существующие в Южно-Кавказском регионе, ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность и экономическое развитие, поэтому статус-кво неприемлем, отметили, что они должны быть решены мирным путем;

- отметили важность решения нагорно-карабахского конфликта в Азербайджане и конфликта в Абхазии и Цхинвали /Южная Осетия в Грузии мирным путем согласно нормам и принципам международного права, в частности принципам суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности их международно признанных границ, а также согласно соответствующим резолюциям, декларациям и решениям ООН, ОБСЕ и Совета Европы;

- отметили необходимость безопасного и достойного возвращения всех беженцев и вынужденных переселенце в родные дома;

- подчеркнули важность продолжения вклада в международный мир, безопасность и стабильность, договорились о поиске путей расширения трехстороннего сотрудничества в этом контексте;

- отметили сотрудничество в оборонной промышленности, трехсторонние учения и встречи высокого уровня, важность трехстороннего сотрудничества в оборонной сфере, выразили желание расширить это сотрудничество в будущем и поддержали меморандум взаимопонимания по сотрудничеству в оборонной сфере, подписанный министрами обороны трех сторон 31 марта в Гиресуне;

- еще раз заявили о решительной приверженности усилению сотрудничества в борьбе с терроризмом, всеми формами и проявлениями насильственного экстремизма и сепаратизма, с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических веществ и прекурсоров, незаконной торговлей оружием, торговлей людьми, контрабандой мигрантов, отмыванием грязных денег, преступлениями против культурного и исторического наследия и другими транснациональными угрозами;

- Азербайджан и Грузия еще раз осудили деятельность виновников безуспешной попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции, обе страны отметили тесное сотрудничество с Турцией и еще раз заявили о решительной поддержке президента и правительства Турции, избранных демократическим путем