Резолюция по ситуации в Азовском море - последствия

16:56 29.10.2018 0 комментариев Крым

Резолюция Европарламента по ситуации в Азовском море (2018/2870 (RSP)), имеет важное политическое, правовое и информационное значение.

В резолюции Европарламент обвинил Россию в незаконном строительстве Керченского моста, газопровода и прокладке подводных кабелей в незаконно аннексированный Крымский полуостров без согласия Украины. Европарламент признал данный факт еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации. Также Европарламент обвинил Россию в том, что Керченский мост из-за своих габаритов сделал невозможным прохождение через Керченский пролив в Азовское море грузовых судов Панамакс-класса, на которые приходится более 20% всех морских перевозок.

Основные последствия резолюции, рассмотривает LIGA.net.

Политические последствия 

Европарламент в очередной раз выразил поддержку Украине и заявил о допущенных Россией нарушениях международного и украинского права. Иными словами, Евросоюз в очередной раз подтвердил, что он ни при каких обстоятельствах не свернет со своего курса по оказанию поддержки Украины.

Правовые последствия

Резолюция носит рекомендательный характер, однако отдельные ее положения создают важные правовые последствия. Будет усилена деятельность мониторинговой миссии в районе Азовского моря, что делает вероятным, что по результатам ее деятельности в отношении России будет введён очередной пакет санкций за выявленные нарушения международного права и украинского законодательства. Санкционный режим будет подвергнут ревизии, все "черные дыры" в соблюдении санкционных норм будут закрыты. За нарушение санкционного режима руководство европейских строительных компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, будет наказано в уголовном порядке. Со стороны ОБСЕ и прочих международных организаций ситуация в районе Азовского моря будет взята на особый контроль.

По прецеденту аналогичная резолюция может быть принята в декабре на Генеральной ассамблее ООН совместно с резолюцией "О нарушении прав человека в оккупированном Крыму". Судя по всему, Россия не собирается устранять допущенные нарушения, напротив - будет усиливать напряженность и эскалацию конфликта, а также создавать препятствия для Украины и ее партнеров в Азовском море. Следовательно, в ближайшее время следует ожидать введения очередных санкции против России, и не только со стороны Еврозоюза, но также США и других стран.

Понятно, что эти санкции (по причине их чрезмерной мягкости, несоразмерной сложившейся ситуации) не приведут к устранению допущенных Россией нарушений норм международного права и законодательства Украины. Но, как говорится, капля точит камень.

Информационные последствия

Сам факт принятия и обнародования данной резолюции в многочисленных западных и прочих СМИ оказал существенное влияние на формирование общественного мнения в странах ЕС, США и других в отношении деятельности России как государства-оккупанта, продолжающего злостно нарушать международное право, законодательство Украины и права различных экономических субъектов. Все это делает Россию все более токсичной страной и международным изгоем.



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