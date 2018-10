Вступление в силу новых правил Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), запрещающих использовать в качестве судового топлива мазут с содержанием серы выше 0,5%, приведет к резкому падению спроса на высокосернистый мазут. При этом наибольшие потери понесет российская нефтегазовая сфера, передает «Капитал» со ссылкой на издание Bloomberg, информирует Информационное Сопротивление.

По мнению опрошенных агентством экспертов, российские НПЗ, перерабатывающие нефть с повышенным содержанием серы, не успеют подготовиться к переменам. В Bloomberg отмечают, что к концу сентября в России вообще не производили мазута, соответствующего новым нормам IMO, а в двух третях выпускаемого топлива содержалось 2,5% серы или даже больше.

У российских НПЗ «нет шансов завершить подготовку на 100%», отмечает старший аналитик IHS Markit Ltd Александр Щербаков. По его словам, модернизация заводов «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» вряд ли будет завершена до 2020 года и после вступления в силу новых норм российский мазут будет продаваться с большой скидкой.

По расчетам Bloomberg, за весь прошлый год российские компании, поставляющие мазут в более чем 100 разных стран, выручили за него примерно $9 млрд. При этом согласно оценке инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS в 2020 году выручка может сократиться на $3,5 млрд.

В Bloomberg отмечают, что у российских нефтяных компаний есть разные варианты сбыта высокосернистого мазута, однако ни один из них не сможет полностью компенсировать потери от сокращения спроса со стороны судовладельцев.