Украине пришлось заблокировать ряд решений в ходе 34 очередного заседания Комиссии по защите Черного моря от загрязнения в Стамбуле, где в этом году председательствует Российская Федерация.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в министерстве,представители РФ пыталась всячески влиять на принятие решений Комиссии, в частности, в отношении участия граждан Украины из оккупированной АР Крым в работе вспомогательных органов Комиссии, которые должны были бы представлять интересы Российской Федерации.

"Минприроды и МИД Украины заняли жесткую позицию и заблокировали принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп Комиссии с участием представителей АР Крым и г. Севастополя, которые должны представлять интересы РФ. Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами Комиссии с участием граждан Украины по АР Крым, номинированных Россией, являются нелегитимными", – прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Глава Минэкологии отметил, что представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма.

Семерак напомнил, что недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойной отчетности в Секретариате Рамочной конвенции ООН по изменению климата ООН о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым.

34 очередное заседание Комиссии по защите Черного моря от загрязнения прошло в Стамбуле (Турция) 24-25 октября. Во время заседания обсуждались вопросы бюджета и рабочей программы Комиссии на 2018-19 год, заслушивались отчеты стран - участниц Конвенции о выполнении ими Стратегического плана действий по Черному морю (София, 2009), требований Конвенции и другие организационные аспекты текущей деятельности Комиссии и ее Постоянного секретариата.

Также на заседании председательство перешло к Турции, которая будет председательствовать в Комиссии по защите Черного моря от загрязнения в течение следующего года.