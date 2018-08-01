Главы детских лагерей из разных стран едут в "Артек" изучать опыт

15:35 29.10.2018 0 комментариев Крым

Опыт международного детского центра "Артек"  в оккупированном Крыму заинтересовал зарубежных профессионалов – в детский центр прибывает делегация руководителей детских лагерей из разных стран. 

В понедельник, 29 октября, "а Артек" приезжают представители из США, Канады, Колумбии, Мексики, Малайзии и Хорватии. Делегацию возглавляет президент Международной ассоциации детских лагерей (ICF) Джон Джоргенсон, передает РИА

"Гости приезжают в целях изучения подходов "Артека" к организации образовательной деятельности и инфраструктурного обеспечения. В повестке также опыт международной работы: образовательные программы, создание дружественной мультиязыковой среды, а также проекты в области детской дипломатии", — сообщили в пресс-службе "Артека".

В ходе встречи с директором МДЦ "Артек" Алексеем Каспржаком делегаты планируют обсудить совместные международные инициативы, включая расширение возможности посещения крымского лагеря иностранными детьми. Гостям будут представлены образовательные программы по теме космоса и авиастроения, робототехники, изобразительного искусства, балета и прочие.

"В профессиональной среде за рубежом у "Артека" сложилась хорошая репутация детского центра, который создает новые практики работы с детьми. Об этом нам рассказывают иностранные коллеги на международных форумах. Добавьте к этому уникальную природу южного берега Крыма и качественную инфраструктуру. Но теперь зарубежной аудитории интересны и наши образовательные программы. Ведь вряд ли где-то еще ребенок может работать под руководством космонавтов с реальными данными дистанционного зондирования Земли или вместе с нефтяниками строить модель буровой установки – сегодня это востребовано за рубежом", – рассказал  директор. 

"По итогам взаимодействия с иностранными коллегами здесь в России мы с удивлением обнаруживаем, что можем успешно конкурировать и даже лидировать. За рубежом в "Артеке" коллеги видят пример суперсовременного образовательного учреждения и признают позитивные изменения, которые произошли с нашим образованием в целом", — заявил директор "Артека". 

Напомним, Международный детский центр Артек и Следственный комитет Российской Федерации подписали соглашение о тематическом партнерстве.

Помимо этого, прокуратура Саратовской области объявила конкурс на участие в дополнительной образовательной программе детского центра Артек.

 

 

 



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