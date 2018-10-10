"Верховный суд" оккупированного Крыма в понедельник, 29 октября, отклонил апелляционные жалобы на продление ареста фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Марлену Асанову и Мемету Белялову.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность», передает Центр журналистских расследований.

«Судебное заседание закончилось. Суд оставил решение первой инстанции без изменений», — говорится в сообщении.

По информации активистов, заседание «суда» проходило в закрытом режиме.

25 октября "Верховный суд Крыма" не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов на продление меры пресечения фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Серверу Мустафаеву, а 26 октября отклонил жалобы на продление ареста Тимуру Ибрагимову и Сейрану Салиеву.

Как сообщалось, 11 октября 2017 года в Бахчисарае сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть крымчан: Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов и Эрнест Аметов. Пресс-служба ФСБ заявила о том, что в Крыму якобы «пресекли деятельность ячейки последователей «Хизб ут-Тахрир» и назвала обыски в Бахчисарае следственными действиями.

5 декабря 2017 года «Киевский районный суд» Симферополя продлил до 9 марта 2018 года срок содержания под стражей троим фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Эрнесту Аметову, Марлену Асанову, Серверу Зекирьяеву. 7 декабря 2017 года «Киевский районный суд» Симферополя продлил до 9 марта 2018 года срок ареста Тимуру Ибрагимову, Сейрану Салиеву и Мемету Белялову.

8 октября «Верховный суд Крыма» продлил арест до 9 декабря фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Тимура Ибрагимова, Марлена (Сулейман) Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова.

Как сообщалось ранее, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".