Аэропорт "Симферополь", расположенный на территории аннексированного Россией полуострова, в зимний период отменяет все ночные рейсы.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил "директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью" аэропорта Игорь Лаптев, передает РИА.

"Как и в прошлые годы, аэропорт на зимний период ограничивает свою работу. С 10 вечера до 9 утра мы не обслуживаем воздушные суда. В ночной период ограничиваются полеты, поскольку нам нужно существующую полосу поддерживать в летном состоянии, проводить текущий плановый ремонт на полосе", — пояснил чиновник.

Лаптев также напомнил, что в конце лета в аэропорту приступили к активной фазе строительства новой взлетно-посадочной полосы. Она будет оборудована современными светосигнальными и радиотехническими системами и, в отличие от действующей полосы, позволит принимать все виды воздушных судов в сложных метеоусловиях. Кроме того, для обслуживания нового участка в аэропорту построят дополнительные инфраструктурные объекты.

"Сложность заключается в том, что мы строим не только взлетно- посадочную полосу, но и целый комплекс сооружений, которые будут поддерживать ее в летном эксплуатационном состоянии. Там будет и новая аварийно-спасательная станция, и система ночных сооружений, и новая вышка командно-диспетчерского пункта. Она будет в очень интересном дизайне, похожа на наш терминал, в виде волны вертикальной. Поэтому, как только весь этот комплекс сооружений будет готов, полоса сможет принимать рейсы", — уточнил Лаптев.

По его словам, строительство объектов идет в рамках федеральной целевой программы, завершить работы планируют до 2020 года. Как сообщалось, с 28 октября 2018 года до 30 марта 2019 года аэропорт "Симферополь" работает по осенне-зимнему расписанию. В этот период из воздушной гавани рейсы выполняют 9 авиакомпаний по 15 направлениям.

