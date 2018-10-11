Вип-чиновница из оккупированного Крыма арестована в Самаре за "прежние грехи"

13:15 29.10.2018 0 комментариев Крым

Начальник службы капитального строительства оккупированного Крыма Светлана Моравская, задержанная полицией, на два месяца отправлена под домашний арест по месту ее регистрации в Самаре.

Такое решение вынес Октябрьский районный суд, который рассмотрел ходатайство об избрании чиновнице меры пресечения. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в Twitter, передает ForPost.

Депутат напомнил, что Моравской инкриминируется злоупотребление полномочиями. Ранее Хинштейн пояснил, что она, будучи главой управления капитального строительства Самарской области — это еще было до переезда в оккупированный Россией Крым, в рамках госконтракта по берегоукреплению у села Рождествено (Самарская область) приняла и оплатила работы у фирмы «С.И.Т.И.», хотя «подрядчик сознательно использовал более дешевые шпунты, похитив 28,2 миллиона рублей».

Депутат Госдумы уточнил, что суд, вынося «удивительно милосердное решение», учел доводы защиты Светланы Моравской о том, что его клиентка страдает от второй формы диабета.

«Надеюсь, прокуратура сумеет его (решение суда о домашнем аресте Моравской — ForPost) опротестовать. <...> То есть возглавлять целую службу (капитального строительства Республики Крым — прим.), мотаясь между Самарой, Крымом и Москвой, здоровье ей позволяет, а отвечать за содеянное — нет», — возмутилсяАлександр Хинштейн.

Напомним, 17 октября в Москве силовики задержали зампредседателя оккупационного правительства Крыма Виталия Нахлупина. Следственный комитет обвинил Нахлупина в получении взятки в особо крупном размере.



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