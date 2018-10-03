МИД Украины направило РФ ноту протеста из-за очередного призыва крымчан в ВС оккупантов
|13:45 29.10.2018
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|Крым
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Такие действия являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в пятницу вечером.
В связи с этим, в украинском дипломатическом ведомстве потребовали от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и г.Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта .
"25 октября российской стороне было направлено соответствующую ноту протеста", - добавили в МИД.
Как сообщалось, в Международный уголовный суд в Гааге передали обращение о преступлениях российских государственных органов на территории временно оккупированного Крыма о незаконном принуждения крымчан к службе в армии РФ.
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