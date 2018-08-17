28 октября лоукост авиакомпания Ryanair начал полеты из "Борисполя" в еще пять стран Европы – Польшу, Испанию, Великобританию, Литву и Словакию.

Рейсы будут осуществляться в два польских города – Варшаву и Быдгощ, а также в Барселону, Лондон, Вильнюс и Братиславу. Первым из них стл полет в Вильнюс, сообщает ТСН.

Полеты из "Борисполя" ирландская авиакомпания Ryanair начала 3 сентября рейсами Киев-Берлин.

Переговоры с лоукостером продолжались в течение нескольких лет. Первые серьезные надежды на начало сотрудничества Ryanair с Украиной пришлись на 2017 год, однако возникли недоразумения со столичным аэропортом "Борисполь", поэтому в 2017 году лоукостер в Украину не зашел.