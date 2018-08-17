Авиакомпания Ryanair совершила первые рейсы из "Борисполя" в ряд европейских городов
|12:57 29.10.2018
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|Украина
28 октября лоукост авиакомпания Ryanair начал полеты из "Борисполя" в еще пять стран Европы – Польшу, Испанию, Великобританию, Литву и Словакию.
Рейсы будут осуществляться в два польских города – Варшаву и Быдгощ, а также в Барселону, Лондон, Вильнюс и Братиславу. Первым из них стл полет в Вильнюс, сообщает ТСН.
Полеты из "Борисполя" ирландская авиакомпания Ryanair начала 3 сентября рейсами Киев-Берлин.
Переговоры с лоукостером продолжались в течение нескольких лет. Первые серьезные надежды на начало сотрудничества Ryanair с Украиной пришлись на 2017 год, однако возникли недоразумения со столичным аэропортом "Борисполь", поэтому в 2017 году лоукостер в Украину не зашел.
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