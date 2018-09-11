В Румынии произошло землетрясение
|12:30 29.10.2018
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|Румыния
В Румынии 28 октября произощло землетрясение магнитудой 5,6 баллов.
Спасатели сообщили, что на приграничных с Румынией районах Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения, которое произошло в соседней стране.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В Румынии в районе гор Вранча в 03:38 (по летнему времени) 28 октября на глубине 150 км зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 баллов (по шкале Рихтера). Повторных толчков не зафиксировано”, — указано в сообщении ведомства.
По уточненной информации на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий.
Как сообщалось, сильное землетрясение произошло в пятницу, 26 октября, утром вблизи западного греческого туристического острова Закинтос, его толчки ощущались даже в Афинах.
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