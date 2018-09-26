Оккупанты хотят "национализировать" Крымский титан, а кислотонакопитель заполнить водой из скважин

12:00 29.10.2018 0 комментариев Крым

"Власти" оккупированного Крыма составили план ликвидации последствий аварии на заводе "Крымский титан".

Об этом заявил глава оккупационного правительства" оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает QHA.

На мероприятия хотят потратить 700 миллионов рублей. Аксенов сказал, что деньги должны выделить владельцы завода. 

Так, чтобы заполнить водой кислотонакопитель завода, решили бурить скважины глубиной 240 метров.

Аксенов рассчитывает, что по скважине можно будет закачать до 10 тысяч кубометров воды в сутки. А в целом для заполнения резервувара кислотонакопителя потребуется 6,5 - 7 миллионов кубометров воды. "Ежесуточно будуть сбрасывать около 60 тысяч кубометров воды, что позволит к апрелю закрыть всю площадь кислотонакопителя". 

Приступить к реализации мероприятий планируют в ноябре. 

"Глава" Крыма заверил, что угрозы минерализации почв при эксплуатации скважин не будет.

Помимо этого, Аксенов допустил национализацию завода Титан в качестве исключительной меры для обеспечения безопасности жителей полуострова, сообщает Крыминформ.

"По частному имуществу национализация применяться не будет. В исключительном плане может только к заводу «Титан» угрожать. И то, исходя только из той чрезвычайной ситуации, которая была. Национализация применяться на территории республики не будет. В только особых случаях, исходя только из общей безопасности российского Крыма", – заявил Аксенов.

Работу «Крымского титана», на котором произошли химические выбросы, приостановили на 1,5 месяца. 22 октября завод возобновил работу. 



Ещё на эту тему:

19:44 22.10.2018
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
13:15 08.10.2018
Из-за водной блокады Крыма оккупанты обещают пустить Днепр в обход Украины
08:01 28.09.2018
Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит
12:40 27.09.2018
В Госдуме назвали "бредом" информацию о тайных поставках воды в оккупированный Крым
10:48 27.09.2018
Из Херсонской области в оккупированный Крым по пластиковой трубе поставляли воду / Фото
20:28 26.09.2018
У России несколько вариантов восстановления водоснабжения Крыма – смена украинской власти или военная операция - Бабин
18:35 26.09.2018
Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"
07:20 20.09.2018
Из-за обмелевшего водохранилища в крымском селе сократили норму привозной воды
12:15 17.09.2018
Россия пожалуется в ООН на устроенную Украиной "водную блокаду" аннексированного Крыма
16:59 13.09.2018
Оккупанты уверяют, что воды в Крыму достаточно чтобы обеспечить ею местное население
15:45 11.09.2018
Оккупанты "озаботились" правами человека в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала
08:45 03.09.2018
Для предотвращения экологического бедствия в оккупированном Крыму нужно останавливать заводы а не ждать воду с Украины
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
10:00 30.10.2018
В Македонии стартовал второй этап реализации соглашения о названии страны
20:03 29.10.2018
В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией / Видео
15:00 29.10.2018
Греция потребовала от Германии 288 млрд евро за нацистскую оккупацию
12:34 26.10.2018
В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
Все новости страны
Россия Россия
10:50 30.10.2018
После провала в ПАСЕ Россия решила взяться за Комитет министров Совета Европы (СЕ)
07:40 30.10.2018
В Мурманске затонул плавдок, в котором ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов»
16:29 29.10.2018
Новые правила Международной морской организации ООН приведут к миллиардным убыткам российских НПЗ
18:17 26.10.2018
Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ «Роснефти» поврежден селем
Все новости страны
Румыния Румыния
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
07:41 26.10.2018
Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
Все новости страны
Турция Турция
08:20 30.10.2018
В Турции открыт первый этап нового аэропорта Стамбула
21:20 29.10.2018
Судьба Асада и Идлиба. Итоги саммита по Сирии
15:17 29.10.2018
Турцкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
16:29 25.10.2018
Турция начнет установку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года
Все новости страны
Украина Украина
11:15 30.10.2018
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
10:25 30.10.2018
Крымчан не будут массово преследовать за "службу" в российской армии
09:35 30.10.2018
В ВМС Украины уверены РФ и в дальнейшем будет прибегать к блокированию прохода через Керченский пролив
08:45 30.10.2018
МИД Украины не считает конфликт в Азовском море территориальным спором
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс