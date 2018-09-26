"Власти" оккупированного Крыма составили план ликвидации последствий аварии на заводе "Крымский титан".

Об этом заявил глава оккупационного правительства" оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает QHA.

На мероприятия хотят потратить 700 миллионов рублей. Аксенов сказал, что деньги должны выделить владельцы завода.

Так, чтобы заполнить водой кислотонакопитель завода, решили бурить скважины глубиной 240 метров.

Аксенов рассчитывает, что по скважине можно будет закачать до 10 тысяч кубометров воды в сутки. А в целом для заполнения резервувара кислотонакопителя потребуется 6,5 - 7 миллионов кубометров воды. "Ежесуточно будуть сбрасывать около 60 тысяч кубометров воды, что позволит к апрелю закрыть всю площадь кислотонакопителя".

Приступить к реализации мероприятий планируют в ноябре.

"Глава" Крыма заверил, что угрозы минерализации почв при эксплуатации скважин не будет.

Помимо этого, Аксенов допустил национализацию завода Титан в качестве исключительной меры для обеспечения безопасности жителей полуострова, сообщает Крыминформ.

"По частному имуществу национализация применяться не будет. В исключительном плане может только к заводу «Титан» угрожать. И то, исходя только из той чрезвычайной ситуации, которая была. Национализация применяться на территории республики не будет. В только особых случаях, исходя только из общей безопасности российского Крыма", – заявил Аксенов.

Работу «Крымского титана», на котором произошли химические выбросы, приостановили на 1,5 месяца. 22 октября завод возобновил работу.