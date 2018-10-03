В оккупированном Крыму экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота в рамках учений отработали уничтожение отряда кораблей условного противника.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-оккупанта.

В ходе выполнения эпизода учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР провели разведку и обнаружение в море отряда кораблей, который имитировали малые ракетные катера. Затем, после получения целеуказаний, фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по морскому корабельному щиту-мишени, имитирующему отряд кораблей условного противника.

К выполнению задачи по "обнаружению и уничтожению отряда кораблей" привлекли десять самолётов, беспилотные летательные аппараты и два ракетных катера Черноморского флота.

По данным пресс-службы, учения проходили в течение пяти суток.

В общей сложности в них приняли участие более двух тысяч военнослужащих, ракетные катера, малые противолодочные корабли и десантные катера, дивизионы береговых противокорабельных комплексов «Бал», «Бастион» и «Берег», самолеты и вертолеты из состава соединений морской авиации и подразделения морской пехоты ЧФ РФ.