Оккупационное правительство Севастополя приняло распоряжение, которое позволит провести торги по определению исполнителя проектно-изыскательских работ яхтенной марины в Балаклаве.

Соответствующее решение чиновники приняли на заседании в понедельник, 20 октября, сообщает РИА.

"Мероприятие – создание яхтенной марины. Предусмотрено финансирование на 2018-2019 годы в целях проведения закупки на определение исполнителя по проектно-изыскательским работам", — отметил т.н. "исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя" Михаил Демиденко.

Оккупационное правительство Севастополя планирует построить в Балаклаве "яхтенную марину мирового уровня с прилегающей инфраструктурой".

Напомним, в оккупированном Севастополе начались работы по восстановлению походной готовности крейсера "Москва". При этом была поставлена задача "вернуть крейсеру ход", речь о модернизации не идет. Нет средств.