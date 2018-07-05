В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
|10:40 29.10.2018
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|Крым
Оккупационное правительство Крыма рассматривает предложения по освобождению граждан от налогов сроком на пять лет в случае легализации мини-отелей. Предпринимателям, которые не легализуют свой бизнес, грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий".
Об этом заявил т.н. "глава" оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, передает Крыминформ.
"Мы готовы предоставлять льготы крымчанам, если люди легализуют свои мини-отели. В противном случае будут применены санкции от ресурсоснабжающих организаций. Будет принята тарифная сетка, рассчитанная на нормы индивидуального жилого строительства, то есть на обычную семью. Если потребление газа, воды и электричества будет многократно повышаться, то и тариф будет расти соответственно", – сказал Аксенов.
Глава оккупационного правительства также поручил т.н. "Общественной палате" и "министру курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадиму Волченко в течение двух недель обсудить и протестировать предложения относительно легализации мини-отелей в прибрежных зонах полуострова.
Ранее Аксенов обещал введение налоговых каникул для владельцев крымских мини-отелей, если правительство Российской Федерации не одобрит патентную систему в этом сегменте бизнеса..
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