В оккупированном Крыму водители транспортных средств получили еще одну контролирующую структуру.

Соответствующее постановление правительства Российской Федерации вступило в действие, сообщают Новости Крыма.

С 24 октября национальная гвардия РФ (Росгвардия) вошла в перечень структур, в обязанность которых входит и контроль безопасности дорожного движения. Военная автомобильная инспекция Росгвардии теперь должна следить за соблюдением требований при изменении конструкции автомобилей, а также автомобильных прицепов. Для этого она получила право останавливать автомобили на дорогах оккупированного Крыма и осматривать транспортные средства.

Известно, что в приграничных районах оккупированного Крыма, кроме ГИБДД, останавливать автомобили имеют право и сотрудники Таможенной службы. Правда, только, в пределах своей компетенции (контроль законности перевозок товаров и проверка документов на товары).