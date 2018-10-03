Сюрприз для водителей оккупированного Крыма – Росгвардия получила право останавливать их и осматривать автомобили
|10:13 29.10.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму водители транспортных средств получили еще одну контролирующую структуру.
Соответствующее постановление правительства Российской Федерации вступило в действие, сообщают Новости Крыма.
С 24 октября национальная гвардия РФ (Росгвардия) вошла в перечень структур, в обязанность которых входит и контроль безопасности дорожного движения. Военная автомобильная инспекция Росгвардии теперь должна следить за соблюдением требований при изменении конструкции автомобилей, а также автомобильных прицепов. Для этого она получила право останавливать автомобили на дорогах оккупированного Крыма и осматривать транспортные средства.
Известно, что в приграничных районах оккупированного Крыма, кроме ГИБДД, останавливать автомобили имеют право и сотрудники Таможенной службы. Правда, только, в пределах своей компетенции (контроль законности перевозок товаров и проверка документов на товары).
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