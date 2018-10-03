Волкер поддержал введение спецпредставителя по Крыму и Донбассу

09:44 29.10.2018 0 комментариев Крым

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает инициативу Европарламента о назначении представителя ЕС по вопросам Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает ATR.

«Я считаю, что это чудесная идея. Я встречался с членами Европарламента около двух недель назад. И я призвал их продолжать держать Донбасс и Крым в фокусе их внимания», — подчеркнул Волкер.

Он также выразил готовность работать совместно с таким спецпредставителем ЕС.

Курт Волкер также напомнил о Донбассе и сказал, что о нем нельзя забывать.

«Люди там все еще ежедневно страдают от серьезного гуманитарного кризиса, война продолжается, там по-прежнему небезопасно, люди все еще гибнут. Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах», — добавил он.

Спецпредставитель Госдепа США также проинформировал, что планирует вновь посетить Украину в ноябре.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой, среди прочего, призвал Евросоюз назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса.



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