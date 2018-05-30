Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа

09:17 29.10.2018 0 комментариев Азербайджан

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утвердил строительство Трансадриатического газопровода (TAP).

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

Против строительства газопровода активно выступало "Движение 5 звезд", входящее в правящую коалицию страны.

"Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контракте обязательства", - сказал Конте.

Он добавил, что препятствование строительству газопровода может стоить Италии "десятки миллиардов евро".

Противники строительства указывали на возможные экологические риски и опасения, что трубопровод может препятствовать туризму в южной части Италии.

Трансадриатический газопровод - это последняя часть 40-миллиардного Южного газового коридора, который будет доставлять азербайджанский газ в Италию. Первые поставки голубого топлива из Каспийского моря были запланированы на 2020 год, но сопротивление с итальянской стороны зародило сомнения в реализации проекта.

Трансадриатический газопровод стоимостью 45 млрд евро рассматривается как стратегический проект для ЕС, призванный снизить зависимость блока от российского газа.

Маршрут каспийского газа будет пролегать от Азербайджана через Турцию, Грецию, Албанию и Адриатическое море к югу Италии. А уже оттуда газ будет попадать в другие страны ЕС по уже имеющейся газораспределительной системе.



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