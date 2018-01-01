В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
|08:49 29.10.2018
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|Румыния
Соединенные Штаты второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.
Как сообщает Defense News, тест состоялся в Тихом океане 26 октября, информирует Цензор.Нет со ссылкой на Радіо Свобода. В военном ведомстве этот результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны.
В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.
Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет увеличенную дальность и скорость поражения, уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров.
Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы О Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.
Напомним, ранее президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшей радиуса действия.
Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, ведет Россия.
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