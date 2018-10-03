Американские самолеты провели разведку у побережья оккупированного Крыма
|08:22 29.10.2018
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|Крым
Разведывательные самолеты ВВС и ВМС США в воскресенье, 28 октября, совершили многочасовые полеты вдоль побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края.
Сообщает Корреспондент.net со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, это были стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
Самолеты приближались к морской границе в районе Севастополя на расстояние приблизительно 13 км, в районе Ялты - 19 км, в районе Керченского пролива, Новороссийска, Геленджика и Сочи - около 24 км.
Самолеты вылетели с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.
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