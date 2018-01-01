Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
|07:55 29.10.2018
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|Грузия
По данным ЦИК, явка избирателей составила почти 47%, то есть проголосовали 1 миллион 638 тысяч избирателей.
После обработки 99,57% бюллетеней Зурабишвили получает 38,66% голосов, Вашадзе - 37,7%, сообщает 112.ua.
Третий номер президентской гонки, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе, за которого отдали голоса около 11% избирателей, уже признал свое поражение. Его оппозиционная партия "Европейская Грузия" заявила, что во втором туре поддержит Григола Вашадзе. Это может обеспечить этому кандидату лишние голоса и победу во втором туре.
Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.
После обработки 99,57% бюллетеней Зурабишвили получает 38,66% голосов, Вашадзе - 37,7%.
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