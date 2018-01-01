По данным ЦИК, явка избирателей составила почти 47%, то есть проголосовали 1 миллион 638 тысяч избирателей.

После обработки 99,57% бюллетеней Зурабишвили получает 38,66% голосов, Вашадзе - 37,7%, сообщает 112.ua.

Третий номер президентской гонки, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе, за которого отдали голоса около 11% избирателей, уже признал свое поражение. Его оппозиционная партия "Европейская Грузия" заявила, что во втором туре поддержит Григола Вашадзе. Это может обеспечить этому кандидату лишние голоса и победу во втором туре.

Второй тур президентских выборов должен пройти не позднее 1 декабря.

После обработки 99,57% бюллетеней Зурабишвили получает 38,66% голосов, Вашадзе - 37,7%.