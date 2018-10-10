Оккупанты решили что имущество фонда "Крым" нужно национализировать
|07:28 29.10.2018
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|Крым
Недвижимость и другое имущество Меджлиса оккупанты хотят нацонализировать и передать, так называемому, "Духовному управлению" мусульман.
Вопрос об этом вынес на рассмотрение "курултая", сообщил Крым Информу Руслан Бальбек.
По его словам, в частности, речь идёт о квартирах, принадлежавших фонду "Крым".
Кроме того, могут быть переданы помещения, которые были оборудованы под медицинскую клинику. На неё Турцией было выделено около 6-7 млн долларов.
Также в "госсобственность" может перейти административное здание в центре Симферополя, где располагалось руководство Меджлиса. Его планируется передать "министерству" культуры оккупированного Крыма.
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