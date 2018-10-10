Недвижимость и другое имущество Меджлиса оккупанты хотят нацонализировать и передать, так называемому, "Духовному управлению" мусульман.

Вопрос об этом вынес на рассмотрение "курултая", сообщил Крым Информу Руслан Бальбек.

По его словам, в частности, речь идёт о квартирах, принадлежавших фонду "Крым".

Кроме того, могут быть переданы помещения, которые были оборудованы под медицинскую клинику. На неё Турцией было выделено около 6-7 млн долларов.

Также в "госсобственность" может перейти административное здание в центре Симферополя, где располагалось руководство Меджлиса. Его планируется передать "министерству" культуры оккупированного Крыма.