Оккупанты собрали "курултай" на котором назначили "муфтия"

07:01 29.10.2018 0 комментариев Крым

"Муфтием" мусульман в оккупированном Крыму, на очередной срок, назначен Эмирали Аблаев.

Все "делегаты" поддержали Аблаева без выдвижения других кандидатур на этот пост. 

Об этом сообщает Объектив ссылаясь на РИА Новости Крым.

Эмирали Аблаев избран "муфтием" оккупированного Крыма на пятилетний срок - до 2023 года. Хаджи Эмирали Аблаев родился в 1962 году в Ташкентской области Узбекской ССР. В 1988 году вместе с семьей переехал в Крым. Впервые муфтием мусульман Крыма был избран в 1999 году.

 



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