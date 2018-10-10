Оккупанты собрали "курултай" на котором назначили "муфтия"
|07:01 29.10.2018
|0 комментариев
|Крым
"Муфтием" мусульман в оккупированном Крыму, на очередной срок, назначен Эмирали Аблаев.
Все "делегаты" поддержали Аблаева без выдвижения других кандидатур на этот пост.
Об этом сообщает Объектив ссылаясь на РИА Новости Крым.
Эмирали Аблаев избран "муфтием" оккупированного Крыма на пятилетний срок - до 2023 года. Хаджи Эмирали Аблаев родился в 1962 году в Ташкентской области Узбекской ССР. В 1988 году вместе с семьей переехал в Крым. Впервые муфтием мусульман Крыма был избран в 1999 году.
Ещё на эту тему:
11:15 30.10.2018
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
В оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме крымских татар. Хозяин задержан / Фото
18:15 29.10.2018
Конституционная комиссия должна поскорее провести заседание об изменениях в Основной закон по Крыму - Чубаров
Конституционная комиссия должна поскорее провести заседание об изменениях в Основной закон по Крыму - Чубаров
07:28 29.10.2018
Оккупанты решили что имущество фонда "Крым" нужно национализировать
Оккупанты решили что имущество фонда "Крым" нужно национализировать
18:42 26.10.2018
Несмотря на оккупацию, Курултай продолжит свою работу — Чубаров
Несмотря на оккупацию, Курултай продолжит свою работу — Чубаров
19:42 24.10.2018
В Киеве 12 ноября состоится Курултай крымскотатарского народа
В Киеве 12 ноября состоится Курултай крымскотатарского народа
10:17 22.10.2018
Глава Меджлиса призвал соотечественников посетить судебные заседания против крымских татар
Глава Меджлиса призвал соотечественников посетить судебные заседания против крымских татар
08:28 12.10.2018
Оккупанты продлили арест гражданскому журналисту Мемедеминову
Оккупанты продлили арест гражданскому журналисту Мемедеминову