В России уже четыре года не могут разобраться что заложили на керченском "Заливе" танкеры для ВМФ или металолом
|20:01 26.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Судьба морских танкеров проекта 23131, заложенных 26 декабря 2014 года в оккупиованной Керчи, остается туманной.
Суда строятся для ВМФ России, их планировали передать флоту в 2017–2018 годах.
Однако корпус первого танкера до сих пор не покинул цех и не спущен на воду.
25 октября источники Mil.Press FlotProm на заводе-строителе "Залив" и в КБ-разработчике танкеров "Спецсудопроект" затруднились ответить на вопрос о статусе постройки судов.
"Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет", – рассказал журналисту издания источник на "Заливе". Опрошенные производственные рабочие и другие специалисты завода сообщили, что им неизвестно о каких-либо работах на этих двух заказах.
Как сообщал BlackSeaNews еще в феврале 2015 года, работы по постройке танкеров прекратились сразу после торжественной церемонии закладки, состоявшейся в конце декабря 2014 года, об этом писал и портал FlotProm.
Эту информацию ЦВМП подтвердили сотрудники предприятия.
«Сейчас эти две секции стоят в конце завода, в так называемом отстойнике. Ими никто не занимается и даже не планирует», – сообщил изданию один из работников «Залива».
Похожую информацию рассказал и другой специалист предприятия.
«Танкеры, которые "заложили", порезали на металл», – отметил он, добавив, что секции для закладки танкеров сделали из металлолома.
«Пустышка, какие-то борта старые выдали за закладку», – отозвался о заложенных кораблях третий сотрудник завода.
Аналогичные сведения ЦВМП сообщили еще два собеседника портала из числа работников судостроительного завода «Залив».
Таким образом возникает вопрос зачем и кому понадобилось сегодня, спустя почти четыре года, вытаскивать на поверхность давно устаревшуий пропагандисткий трюк
Ещё на эту тему:
Асенов просит ФСБ вернуть деньги, которые он давал на взятки
В банках оккупированного Крыма решают, что делать с долгами погибших и пострадавших в керченской трагедии
Суд отменил арест акций Проминвестбанка в рамках "крымского" иска
В Международный уголовный суд в Гааге передали материалы о принуждении крымчан служить в армии РФ
Скандальные турбины Siemens не могут работать в оккупированном Крыму без программного обеспечения
Раскрылись новые детали по скандальной встрече с "рыбаками" Путина в Киеве / Фото /Видео
Оккупанты предсказали судьбу "Норда"