Судьба морских танкеров проекта 23131, заложенных 26 декабря 2014 года в оккупиованной Керчи, остается туманной.

Суда строятся для ВМФ России, их планировали передать флоту в 2017–2018 годах.

Однако корпус первого танкера до сих пор не покинул цех и не спущен на воду.

25 октября источники Mil.Press FlotProm на заводе-строителе "Залив" и в КБ-разработчике танкеров "Спецсудопроект" затруднились ответить на вопрос о статусе постройки судов.

"Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет", – рассказал журналисту издания источник на "Заливе". Опрошенные производственные рабочие и другие специалисты завода сообщили, что им неизвестно о каких-либо работах на этих двух заказах.

Как сообщал BlackSeaNews еще в феврале 2015 года, работы по постройке танкеров прекратились сразу после торжественной церемонии закладки, состоявшейся в конце декабря 2014 года, об этом писал и портал FlotProm.

Эту информацию ЦВМП подтвердили сотрудники предприятия.

«Сейчас эти две секции стоят в конце завода, в так называемом отстойнике. Ими никто не занимается и даже не планирует», – сообщил изданию один из работников «Залива».

Похожую информацию рассказал и другой специалист предприятия.

«Танкеры, которые "заложили", порезали на металл», – отметил он, добавив, что секции для закладки танкеров сделали из металлолома.

«Пустышка, какие-то борта старые выдали за закладку», – отозвался о заложенных кораблях третий сотрудник завода.

Аналогичные сведения ЦВМП сообщили еще два собеседника портала из числа работников судостроительного завода «Залив».

Таким образом возникает вопрос зачем и кому понадобилось сегодня, спустя почти четыре года, вытаскивать на поверхность давно устаревшуий пропагандисткий трюк