Россия наращивает свое присутствие в Азовском море, не исключена попытка захвата

19:09 26.10.2018 0 комментариев Крым

В акватории Азовского моря сконцентрированы более 120 кораблей и катеров, что свидетельствует о том, что Россия наращивает свое присутствие у морских границ Украины.

Об этом заявил заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, сообщает Информационное Сопротивление.

Серватюк также добавил, что Госпогранслужба опасается захвата территории Азовского моря. «Ситуация в Азовском море Серьезная и довольно угрожающая», - отметил Серватюк. По его словам, после захвата Крыма  и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азовского моря.

Кроме этого, заместитель председателя Госпогранслужбы напомнил, что Украина также начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей с Дуная.

Также планируется модернизация постов технического наблюдения и создания противодесантной обороны.



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