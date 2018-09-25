Россия наращивает свое присутствие в Азовском море, не исключена попытка захвата
|19:09 26.10.2018
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|Крым
В акватории Азовского моря сконцентрированы более 120 кораблей и катеров, что свидетельствует о том, что Россия наращивает свое присутствие у морских границ Украины.
Об этом заявил заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, сообщает Информационное Сопротивление.
Серватюк также добавил, что Госпогранслужба опасается захвата территории Азовского моря. «Ситуация в Азовском море Серьезная и довольно угрожающая», - отметил Серватюк. По его словам, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азовского моря.
Кроме этого, заместитель председателя Госпогранслужбы напомнил, что Украина также начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей с Дуная.
Также планируется модернизация постов технического наблюдения и создания противодесантной обороны.
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