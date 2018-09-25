Глава Меджлиса напомнил, что 26 октября 2013 года в Симферополе прошла первая сессия Курултая крымскотатарского народа VI созыва.

Об этом Рефат Чубаров сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, передает ATR.

«Спустя пять лет необходимо собрать Курултай, на котором нужно рассмотреть вопрос о продлении полномочий нынешних делегатов. Но, по понятным всем причинам, из-за российской оккупации в Крыму сейчас нет возможности провести свободные выборы. РФ запретила деятельность Меджлиса, поэтому избранные на Курултае в 2013 году народные делегаты продолжают свою работу», — заявил глава Меджлиса.

Именно поэтому Курултай крымскотатарского народа пройдет в Киеве 12 ноября, напомнил Чубаров. На заседании рассмотрят, в том числе, вопросы о продлении полномочий нынешних делегатов высшего представительного полномочного органа крымскотатарского народа, а также исключения из состава пособников оккупантов.

«Слава Богу только небольшая группа делегатов, среди избранных в 2013 году 248-ми человек, после аннексии Крыма вышли из Курултая. Среди членов Меджлиса тоже есть несколько человек, кто потерял членство из-за поддержки оккупации. Но, Слава Богу, большинство делегатов Курултая и членов Меджлиса продолжают добросовестно выполнять свою миссию. Я желаю всем нам успешной и плодотворной работы, и чтобы Крым поскорее стал свободным», — отметил председатель представительного органа крымских татар.

Как ранее сообщалось , в этом году истекает срок полномочий делегатов Курултая. Поэтому было принято решение провести заседание высшего представительного полномочного органа крымскотатарского народа на материковой Украине. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что оккупанты будут всячески препятствовать выезду делегатов из аннексированного Крыма.

Курултай крымскотатарского народа — высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа, который принимает решения относительно общественно-политической, экономической, культурной и религиозной жизни народа. Срок полномочий состава Курултая — 5 лет. В 2017 году в Украине состоялся ряд торжественных мероприятий по случаю 100-летия Курултая крымскотатарского народа.