Держрибагентство України, незважаючи на скандал, хоче таємно підписати з РФ за допомогою МЗС України (?) протокол по розділу квот на вилов риби в Азовському морі...

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

За джерелами Моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews ситуація щодо азовської риби така:

1) главу делегації РФ, якого викрили, як мінімум, в перебуванні на території окупованого Криму, оштрафували і випустили з країни за дипломатичним коридором, членів делегації теж. Рейсом Київ - Стамбул. Правда, крім глави прикордонники швиденько знайшли ще 2-х членів, які теж були в Криму.

2) Протокол про розподіл квот на вилов риби не підписаний, але текст був підготовлений в ніч з 24 на 25 жовтня, обидві частини делегації робили це в будівлі ... МЗС України.

3) Підписання протоколу в ситуації, що склалася бере на себе МЗС, воно буде трохи пізніше, не публічно, по "дипломатичних каналах".

4) Міністр закордонних справ України на прес-конференції у Львові з цього питання виглядав розгубленим, сказав щось зовсім складне для розуміння Швидше за все - він просто не знає деталей (клерки приховують від начальства?).

5) Зате ми знаємо, що протокол по розділу квот можуть підписати хоч завтра. Глава Держрибагенства України, за наявною інформацією, виїхав в МЗС - вирішувати за процедурою і термінами (видно, російські подільники кваплять).

6) Ну, з цими чиновними "українськими рибалками" зрозуміло, але є ще наївне запитання: невже хтось із клерків МЗС теж має "особисту зацікавленість" щодо азовської риби?