МЗС України допомагає таємно підписати протокол по розділу квот на вилов риби в Азовському морі

16:56 26.10.2018 0 комментариев Крым

Держрибагентство України, незважаючи на скандал, хоче таємно підписати з РФ за допомогою МЗС України (?) протокол по розділу квот на вилов риби в Азовському морі...

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

За джерелами Моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews ситуація щодо азовської риби така:

1) главу делегації РФ, якого викрили, як мінімум, в перебуванні на території окупованого Криму, оштрафували і випустили з країни за дипломатичним коридором, членів делегації теж. Рейсом Київ - Стамбул. Правда, крім глави прикордонники швиденько знайшли ще 2-х членів, які теж були в Криму.

2) Протокол про розподіл квот на вилов риби не підписаний, але текст був підготовлений в ніч з 24 на 25 жовтня, обидві частини делегації робили це в будівлі ... МЗС України.

3) Підписання протоколу в ситуації, що склалася бере на себе МЗС, воно буде трохи пізніше, не публічно, по "дипломатичних каналах".

4) Міністр закордонних справ України на прес-конференції у Львові з цього питання виглядав розгубленим, сказав щось зовсім складне для розуміння Швидше за все - він просто не знає деталей (клерки приховують від начальства?).

5) Зате ми знаємо, що протокол по розділу квот можуть підписати хоч завтра. Глава Держрибагенства України, за наявною інформацією, виїхав в МЗС - вирішувати за процедурою і термінами (видно, російські подільники кваплять). 

6) Ну, з цими чиновними "українськими рибалками" зрозуміло, але є ще наївне запитання: невже хтось із клерків МЗС теж має "особисту зацікавленість" щодо азовської риби?

 



Ещё на эту тему:

17:23 26.10.2018
Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину
14:49 26.10.2018
Повлияет ли на Россию резолюция Европарламента по Азовскому морю
13:19 26.10.2018
Почему и как Украина до сих пор делит рыбу с Россией
15:25 25.10.2018
Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове
08:08 25.10.2018
Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
07:27 25.10.2018
Госагентство рыбного хозяйства Украины заявляет о необходимости проведения сессии украинско-российской комиссии
07:09 25.10.2018
Ключові моменти виступу Могеріні що до кризи в Азовському морі
18:45 24.10.2018
До ситуації на ХХХ сесії Комісії з питань рибальства на Азовському морі - Представництво Президента України в АРК
17:29 24.10.2018
Европарламент завтра примет резолюцию по санкциям против РФ из-за эскалации конфликта в Азовском море
14:47 24.10.2018
Члены российской делегации по вопросам рыболовства не сообщили о посещениях оккупированного Крыма - Слободян
10:25 24.10.2018
Робота напівлегальної групи по дерибану риби в басейні Азовського моря зупинена / Видео
10:18 24.10.2018
Чому перемовини про "розподіл азовської риби з РФ" треба негайно припинити - факти
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
12:34 26.10.2018
В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
09:36 26.10.2018
В Греции произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7 баллов, но затем ее понизили до 6
15:08 25.10.2018
В Греции - масштабный лесной пожар, дым накрыл целый полуостров
07:47 25.10.2018
В Греции экс-министра финансов взяли под стражу за коррупцию
Все новости страны
Грузия Грузия
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
Все новости страны
Россия Россия
18:17 26.10.2018
Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ «Роснефти» поврежден селем
15:42 26.10.2018
Трамп пригласил Путина в Вашингтон в следующем году
08:42 26.10.2018
«Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока"
11:38 25.10.2018
ФСБ России выступила против проекта по обеспечению интернетом всей планеты
Все новости страны
Румыния Румыния
07:41 26.10.2018
Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
Все новости страны
Турция Турция
16:29 25.10.2018
Турция начнет установку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
Все новости страны
Украина Украина
20:01 26.10.2018
В России уже четыре года не могут разобраться что заложили на керченском "Заливе" танкеры для ВМФ или металолом
19:36 26.10.2018
Вручение Сенцову премии Сахарова - это унижение для правительства России
19:09 26.10.2018
Россия наращивает свое присутствие в Азовском море, не исключена попытка захвата
18:42 26.10.2018
Несмотря на оккупацию, Курултай продолжит свою работу — Чубаров
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс