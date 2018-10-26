Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ «Роснефти» поврежден селем

18:17 26.10.2018 0 комментариев Россия

По предварительной оценке, в результате ЧП из трубопровода вылилось около пяти кубических метров нефти.

В Краснодарском крае продолжает буйствовать стихия.

Сегодня, 26 октября, ночью в Туапсинском районе сошёл сель, который повредил трубопровод на участке воздушного перехода МН Тихорец — Туапсе-1.

Об этом сообщает пресс-служба "Транснефти", передает Ведомости.

В ночь с 25 на 26 октября в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края селевый поток повредил воздушный переход нефтепровода к НПЗ над рекой Туапсе. Выход нефти оценивается в 5 кубометров, сообщала «Транснефть». В ликвидации последствий инцидента задействовано более 100 работников и 45 единиц техники, на реке установлены боновые заграждения. Перекачка нефти по трубопроводу во время повреждения была приостановлена.

Напомним, на территории Краснодарского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных паводков. Из Туапсинского и Апшеронского районов эвакуировано более 380 жителей, чьи дома оказались в зоне бедствия. Ранее Лайф писал, что число погибших от стихии на Кубани увеличилось до шести.



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