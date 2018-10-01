Щодо кризи в Азовському морі - тут "атвєточка" прилетіла... І Україні, і рибалкам, і ВМСУ, і Європарламенту.

Карта чергових стрільб в Азовському морі ЧФ РФ за участі кораблів Берегової охорони ФСБ.



Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:



В період 28.10.2018 - 03.11.2018 (включно) з 05:00 до 20:00 UTC (зимовий київський час = UTC+2) щоденно в Азовському морі відбудуться навчання Чорноморського флоту РФ з артилерійськими стрільбами в районах, що вказані нижче. Прибережний припис опублікований в міжнародній системі NAVTEX.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.