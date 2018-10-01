Хронологія кризи в Азовському морі - в Азовському морі відбудуться навчання ЧФ РФ з артилерійськими стрільбами / Карта
|16:25 26.10.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - тут "атвєточка" прилетіла... І Україні, і рибалкам, і ВМСУ, і Європарламенту.
Карта чергових стрільб в Азовському морі ЧФ РФ за участі кораблів Берегової охорони ФСБ.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
В період 28.10.2018 - 03.11.2018 (включно) з 05:00 до 20:00 UTC (зимовий київський час = UTC+2) щоденно в Азовському морі відбудуться навчання Чорноморського флоту РФ з артилерійськими стрільбами в районах, що вказані нижче. Прибережний припис опублікований в міжнародній системі NAVTEX.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
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