Черноморский флот РФ столкнулся с неприятным "сюрпризом" в ходе сирийской кампании
|17:50 26.10.2018
|0 комментариев
|Крым
В Объединенной судостроительной корпорации РФ задумались о создании новых холодильных установок для военных кораблей после опыта, полученного во время сирийской кампании.
Об этом в интервью РБК заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Оказалось, что тропический климат — сюрприз для наших судов. Охлаждение забортной водой со средней температурой 25 градусов не дает того эффекта, который дает охлаждение забортной водой со средней температурой 14 градусов. Так стало ясно, что нам необходимо новое поколение холодильных машин», — рассказал Рахманов.
Он также подчеркнул, что главным выводом из сирийской кампании все же стал тезис об эффективности кораблей, построенных ОСК.
Ещё на эту тему:
16:25 26.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - в Азовському морі відбудуться навчання ЧФ РФ з артилерійськими стрільбами / Карта
Хронологія кризи в Азовському морі - в Азовському морі відбудуться навчання ЧФ РФ з артилерійськими стрільбами / Карта
14:22 26.10.2018
"Военный поток-2": В Азовском и Черном морях флот России отработал тактику действий в Балтийском море
"Военный поток-2": В Азовском и Черном морях флот России отработал тактику действий в Балтийском море
10:30 26.10.2018
Минобороны РФ планирует автоматизировать управление ВВС и ПВО оккупированного Крыма с учетом сирийского опыта
Минобороны РФ планирует автоматизировать управление ВВС и ПВО оккупированного Крыма с учетом сирийского опыта
10:03 26.10.2018
Оккупанты подняли авиацию по тревоге
Оккупанты подняли авиацию по тревоге
07:21 26.10.2018
Из-за действий России в Азовском море украинские порты получили более миллиарда гривен убытков
Из-за действий России в Азовском море украинские порты получили более миллиарда гривен убытков
17:23 25.10.2018
В Азовское море зашли еще два военных корабля РФ
В Азовское море зашли еще два военных корабля РФ
14:20 24.10.2018
В оккупированном Крыму продолжают бомбить
В оккупированном Крыму продолжают бомбить