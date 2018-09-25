В Объединенной судостроительной корпорации РФ задумались о создании новых холодильных установок для военных кораблей после опыта, полученного во время сирийской кампании.

Об этом в интервью РБК заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Оказалось, что тропический климат — сюрприз для наших судов. Охлаждение забортной водой со средней температурой 25 градусов не дает того эффекта, который дает охлаждение забортной водой со средней температурой 14 градусов. Так стало ясно, что нам необходимо новое поколение холодильных машин», — рассказал Рахманов.



Он также подчеркнул, что главным выводом из сирийской кампании все же стал тезис об эффективности кораблей, построенных ОСК.