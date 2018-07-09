Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, Украину.

Об этом в пятницу, 26 октября, сообщило немецкое правительство, передает УНН со ссылкой на DW.

"Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев", - сказано в сообщении.



Как ранее стало известно, во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину поднимут вопрос следующих санкций в отношении РФ.



По словам Президента Украины, этот визит является ярким свидетельством отношения немецких партнеров к взаимовыгодному партнерству с Украиной.