Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев

16:09 26.10.2018 0 комментариев Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, Украину.

Об этом в пятницу, 26 октября, сообщило немецкое правительство, передает УНН со ссылкой на DW.

"Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев", - сказано в сообщении. 

Как ранее стало известно, во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину поднимут вопрос следующих санкций в отношении РФ. 

По словам Президента Украины, этот визит является ярким свидетельством отношения немецких партнеров к взаимовыгодному партнерству с Украиной. 



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