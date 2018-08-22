Трамп пригласил Путина в Вашингтон в следующем году

15:42 26.10.2018 0 комментариев Россия

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Об этом Болтон рассказал в интервью армянской службе "Радио Свобода", передает Европейская правда.

По его словам, он передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве ранее на этой неделе.

"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно излагают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем", - оценил Болтон возможность результативных личных переговоров лидеров США и России.

Сейчас советник Трампа находится с визитом на Кавказе, в частности в Армении и Азербайджане.

Во время встречи в Москве Болтон и Путин договорились, что ближайшая встреча президентов США и России состоится в Париже 11 ноября. Тогда в столице Франции пройдут торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

В Кремле возможном визите Путина в Вашингтон пока не комментировали.



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