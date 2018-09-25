“Курултаем” в Крыму оккупанты пытаются расколоть крымскотатарский народ

15:15 26.10.2018 0 комментариев Крым

Попытки выбрать Курултай в оккупированном Крыму является попыткой российских властей расколоть крымскотатарский народ.

Об этом во Львове на форуме безопасности в рамках дискуссии "Политика в отношении оккупированных территорий" заявил политик, экс-вице-премьер-министр (2005) Роман Бессмертный, сообщает корреспондент Укринформа.

«Попытки России где шантажом, где подкупом собрать Курултай - это попытка расколоть крымскотатарский народ. Это очередной шаг, предпринимаемый Кремлем в реализации политики уничтожения крымскотатарского народа», - сказал он.

Бессмертный отметил, что у крымских татар есть Курултай и Меджлис, который признан мировым сообществом. «На вопрос Крыма был получен ответ, когда представителю крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву в Госдепе США вручили Декларацию по Крыму. Несмотря на это, в перспективе Крым имеет все шансы стать крымскотатарской автономной республикой», - отметил Бессмертный.

Кроме того, политик считает, что на территории материковой Украины давно должны быть сформированы институты крымской власти всех уровней. По его словам, в тот момент, когда Крым вернется в Украину, сразу надо будет кому-то взять ситуацию под контроль, поэтому все органы должны работать уже сейчас.

«Власть должна носить непрерывный характер. Начиная от представительных органов крымскотатарского народа до парламентских учреждений, исполнительной и местной власти все это должно работать. Эти решения нужно как можно быстрее принимать. За годы аннексии произошло атрофирование властной системы полуострова. Эти вещи недопустимы. Вспомните правительство де Голля в изгнании. А если бы его не было? Заканчивается война - и что дальше? .. Людей надо готовить к таким вещам », - отметил он.

Как сообщалось, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в оккупированном Крыму избранный Курултай будет нелегитимным. По его словам, полномочия делегатов Курултая, которых избрали в оккупации в 2013 году на пять лет, заканчиваются в ноябре. Поэтому 12 ноября в Киеве состоится легитимный Курултай, на который прибудут делегаты с оккупированных территорий.



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