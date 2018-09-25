Резолюция Европейского парламента действительно может сдержать действия России в Азовском море.

Об этм заявил в комментарии Радио НВ эксперт по международным вопросам Олег Волошин.

Если Европарламент принимает какую-то совместную резолюцию, ей должны следовать партии во всех странах объединения. Даже если некоторые политические силы хотят работать с Кремлем, они не смогут не учитывать эти документы, добавил Волошин.

"Сколько бы ни говорили, что, мол Россия хорошая, давайте с ней договариваться – все-таки вот это давление общеполитических европейских структур будет превалировать, мы это видим по примеру Венгрии", - убежден Волошин.

Он напомнил, что в Европейскую народную партию (EPP), одну из крупнейших в ЕС, входит, к примеру, партия Фидес венгерского президента Виктора Орбана.

"Естественно, что они единую линию держат, как бы им самим не хотелось подыграть в чем-то Москве или ударить, например, по Украине, - отметил Волошин. - Но если ЕРР в целом стоит на определенной позиции, то и входящая в нее Вперед, Италия (партия Берлускони), и входящая в нее Фидес, и входящая в нее Австрийская народная партия [австрийского премьер-министра Себастьяна] Курца – все они, отдельно декларируя более пророссийскую позицию, в целом вынуждены прислушиваться к общей линии".

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Майдана иностранных дел Александр Хара в эфире Радио НВ заявил, что решение Европарламента не сможет остановить военную агрессию России, если последняя на это решится. Тем не менее, следует продолжать дипломатическое давление и возвращать Азовское море под международную юрисдикцию, добавил эксперт.

"Что у нас есть: есть милитаризация Азова, которая началась в конце апреля. Затем задержания судов - это большие убытки нашим портам и перевозчикам, - напомнил Хара. - И это абсолютно никак не изменилось, изменилась тактика россиян: они в Азовском море уже не задерживают такое количество кораблей. Но договор 2003 года используется в качестве инструмента влияния на нас, а не по назначению. И поэтому совершенно целесообразно его разрывать, соответственно возвращая Азовское море к нормам и принципам международного морского права".

Официальный представитель Министерства иностранных дел российской Федерации Мария Захарова назвала резолюцию Европарламента "очередной пропагандой Запада". По ее мнению, документ не несет в себе никакого фактажа.