Российский газопровод "Северный поток-2" увеличит энергетическую зависимость европейских стран от России и даст Москве дополнительные рычаги влияния на ЕС. Это несомненный факт, о котором буквально кричат ​​страны Центральной и Восточной Европы.

Однако этот проект несет еще одну серьезную угрозу, о которой говорят не так часто – увеличение военного присутствия РФ возле границ стран НАТО, пишет Юрий Онищенко, журналист "Европейской правды"

Именно эта, недооцененная угроза стала темой дискуссии на Львовском форуме по безопасности.

"Гражданский" поток

Трубопровод будет проходить в Балтийском море вдоль берегов стран-членов – Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Дании, а также Швеции и Финляндии, которые не входят в Альянс, но усиливают связи с ним на фоне продолжающейся агрессии РФ.

Впрочем, некоторые из этих стран поддерживают проект.

Прежде всего – Германия, которая вместе с Австрией и Нидерландами получит наибольшую экономическую выгоду от его реализации. И пока внутри Германии идут жесткие дискуссии о сотрудничестве с РФ, фактически разделившие политические круги страны, бизнес идет туда, где есть деньги. Поэтому неудивительно, что немецкие компании охотно участвуют в строительстве – поставляют "Газпрому" трубы для газопровода и тому подобное.

"Проект разделил Германию, и разделение идет не просто между политическими партиями, а уже внутри этих партий", – отметил во Львове представитель немецкого Фонда Ганса Зайделя в Украине Даниэль Зайберлинг.

Между тем Россия может (и, по мнению многих экспертов, будет!) использовать трубопровод как зону для размещения техники и оборудования, не связанного с транспортировкой газа. Она уже делает это в Черном море, вблизи аннексированного Крыма, и в Азовском море, где вместе с энергетической инфраструктурой появляются объекты двойного назначения, нужные российским военным.

"Достаточно посмотреть, что делает РФ в Азовском море. Современная война на море не будет столкновением двух флотов, большого количества кораблей – по сути, это будет использование беспилотных систем. Такая инфраструктура, как газопровод, дает возможность для их использования не только для технического наблюдения, но и для разведки", – отмечает директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

РФ увеличила военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты незаконного строительства Керченского моста. А с апреля 2018 года российские пограничники задержали там около 150 украинских судов.

Между тем в западной части Черного моря РФ уже оснастила украденные в Украине нефтяные платформы системами отслеживания надводного и подводного пространства. Благодаря этому она обеспечила контроль сектора, через который идет львиная доля торговли Украины и прибывают в Одессу корабли НАТО.

Что изменит Nord Stream-2?

Морское законодательство официально позволяет охранять коридор, по которому проходит трубопровод, и устанавливать системы контроля за его состоянием. Москва использует эти системы еще и для слежения за кораблями, проходящими рядом, в том числе военными.

И хотя Россия уже использует одну нить "Северного потока" в Балтийском море, запуск второй даст России право и основания серьезно увеличить разведывательный потенциал в этом регионе.

Для Москвы это – важный вопрос из-за укрепления восточного фланга НАТО. В странах Балтии и Польше размещены многонациональные батальоны Альянса, также поляки стремятся разместить у себя "Форт Трамп" – постоянную базу американских военных.

По крайней мере частично трафик к ней будет идти морским путем через Балтику.

И хотя действия НАТО на восточном фланге являются ответом на российскую агрессию в Украине, Кремль считает иначе и определяет такие действия как угрозу для себя. И – с большой вероятностью – будет использовать тезис об "угрозе со стороны НАТО" для милитаризации трубопровода.

"Россия уже значительно милитаризировала Балтийское море. Дополнительное российское военное развертывание в экономической зоне ряда государств-членов ЕС и НАТО может привести к обострению напряженности в рамках этих альянсов", – считает Река Смеркени, вице-президент американского аналитического центра СЕРА, представлявшая в рамках Львовского форума по безопасности анализ последствий строительства "Северного потока-2".

Что именно может появиться в Балтии?

Российские военные уже сейчас активно используют в Сирии мобильные автономные подводные аппараты, предназначенные для обнаружения мин или разведки. На базе ВМФ РФ в Тартусе были замечены комплексы "Галтель", созданные по заказу российских военных.

Впоследствии мы вполне можем увидеть все это в Балтийском море – под предлогом необходимости защиты российской инфраструктуры.

Шанс остановить строительство "Северного потока-2" все еще есть, и самым действенным механизмом могли бы стать санкции. Но не против "Газпрома", а против его европейских подрядчиков. Российский монополист не способен собственными силами реализовать многомиллиардный проект – 90% составляющих газопровода поставляют европейские компании.

Причем единственной силой, способной наложить эти санкции, остаются США. Сама Европа на это не решится, ведь санкции возможны только при полном единстве, которого в Евросоюзе по этому вопросу пока нет.