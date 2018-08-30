Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта

13:55 26.10.2018 0 комментариев Абхазия

 Артиллерия Южного военного округа ВС РФ в рамках учений в Абхазии совместно с кораблями Черноморского флота РФ обеспечила прикрытие высадки десанта морской пехоты.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает Крым Информ.

«По замыслу учения на полигоне «Нагвалоу» на берег Черного моря десантно-высадочные средства флота выполняют высадку ротной тактической группы морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82АМ для захвата участка побережья протяженностью около 5 км», – говорится в сообщении.

В рамках учений были использованы реактивные системы залпового огня «Град», самоходные орудия «Акация» и кочующие артиллерийские расчеты 120-мм минометов, которые поражали цели противника в радиусе до 30 км от места высадки десанта.

Всего в итоговой проверки в Абхазии принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих базы, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники.

Ранее более 30 бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30 совершили перелет из Ростовской области на военные аэродромы Крыма для проведения совместных летных тактических учений. Эскадрильи оперативно-тактической авиации ЮВО уничтожили условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов «Опук» и «Чауда».

 



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