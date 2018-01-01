Издание Foreign Policy убрало из интервью с Хугом слова об отсутствии доказательств участия России в войне на Донбассе

13:28 26.10.2018 0 комментариев Украина

Издание Foreign Policy убрало из интервью с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом слова об отсутствии доказательств присутствия России на Донбассе. 

"В предыдущей версии Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России на востоке Украины. Мы убрали это замечание, поскольку оно не передает его мнение. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели", – говорится в сообщении.

В комментарии "Громадському", которое цитирует Гордон, Хуг заявил, что мониторинговая миссия устанавливает факты и отчитывается о них, а не делает выводы.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвана устанавливать факты и отчитываться о них. Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств. Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе и те, которые я перечислил в интервью Foreign Policy, говорят сами за себя. Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе. Важно понимать, что мы осуществляем мониторинг, а не проводим расследование", – подчеркнул Хуг.

В предыдущей редакции интервью было указано, что на вопрос, какова официальная позиция ОБСЕ в отношении участия России в конфликте на востоке Украины, Хуг ответил: "Если вы спрашиваете, что мы видели на местах, – мы не увидели прямых доказательств".

После этих слов критике Хуга подверг нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. 

"От внимательного изучения специалистами этого человека спасает только тот факт, что он уже покидает свой пост", – отметил нардеп.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко выразила надежду, что Хуг просто неудачно сформулировал фразу. 



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