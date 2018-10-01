Отбывавший наказание в Омске по делу о подготовке диверсий в Крыму Дмитрий Штыбликов мог быть этапирован в Симферополь.

Об этом сообщил эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Павел Лакийчук, передает ГОРДОН.

Фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова этапировали из колонии №6 российского Омска в Симферополь.

"По нашим данным, Штыбликова этапировали из Омска в Симферополь. Родственникам пока конкретно не говорят", – отметил он.

Об этапировании украинца стало известно 24 октября.

10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев.

Позже российские СМИ сообщили, что в Крыму были задержаны Алексей Бессарабов, Штыбликов и Владимир Дудка.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.