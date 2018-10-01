"Украинского диверсанта" Штыбликова этапировали в Симферополь
|13:01 26.10.2018
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|Крым
Отбывавший наказание в Омске по делу о подготовке диверсий в Крыму Дмитрий Штыбликов мог быть этапирован в Симферополь.
Об этом сообщил эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Павел Лакийчук, передает ГОРДОН.
Фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова этапировали из колонии №6 российского Омска в Симферополь.
"По нашим данным, Штыбликова этапировали из Омска в Симферополь. Родственникам пока конкретно не говорят", – отметил он.
Об этапировании украинца стало известно 24 октября.
10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев.
Позже российские СМИ сообщили, что в Крыму были задержаны Алексей Бессарабов, Штыбликов и Владимир Дудка.
В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.
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