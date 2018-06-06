В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
|12:34 26.10.2018
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|Греция
Сильное землетрясение произошло в пятницу, 26 октября, утром вблизи западного греческого туристического острова Закинтос, его толчки ощущались даже в Афинах.
В результате землетрясения пострадал главный порт острова в Ионическом море, сообщает Associated Press, передает Европейская правда.
На фото из порта видны огромные трещины и поврежденные тротуары у пришвартованных лодок.
Главный город острова и его столица Закинтос остались без света. Однако других серьезных повреждений не было.
Пожарная служба сообщила о камнепаде в другой части острова. В материковом городе Пиргос обвалилась стена церкви. Несколько человек пострадали от мелких травм.
После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами, однако в течение двух часов его не произошло.
Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 33 километрах от Музакиона в южной части острова и залегал на глубине 14 километров.
Главный центр мониторинга землетрясений в Греции, Геодинамический институт Университета Афин, измерил величину землетрясения в 6.4 балла на глубине 5 километров. Измерения силы землетрясения могут варьироваться в зависимости от используемого оборудования каждой учреждением, и других факторов.
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