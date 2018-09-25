Сергей Аксёнов рассказал, что давал собственные деньги, чтобы помочь правоохранительным органам изобличить взяточников среди своих подчиненных.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Крыминформ".

По словам Аксёнова, выделенные им два миллиона рублей проходят как вещественные доказательства в различных уголовных делах. Детали он не уточнил.

Аксенов также сообщил, что обращался к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, с просьбой как можно быстрее вернуть ему эти деньги. "Я ограничен в ресурсах", - цитирует Аксёнова агентство.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал "вице-премьера" оккупированного Крыма Виталия Нахлупина, а также бывших "заместителя министра" транспорта оккупированного Крыма Валентина Дукорского и "первого заместителя главы" комитета по конкурентной политике аннексированного полуострова Ярослава Сливку. Все они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.