Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала
|12:07 26.10.2018
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|Украина
Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала «Дунай – Черное море».
Соответствующими планами поделились в Министерстве инфраструктуры страны, передает SeafarersJournal.
В настоящий момент чиновники и эксперты заняты определением наиболее благоприятного варианта для создания канала на украинском участке дельты Дуная.
«Ресурсы и потенциал портов Рени и Измаил огромный и мы должны использовать его на полную мощность. Дноуглубления в канале даст возможность развития портов, привлечению новых грузов и создаст все необходимые условия для развития конкуренции украинских портов с румынскими», — заявил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.
Министерство инфраструктуры готовит технически-экономическое обоснование проекта канала «Дунай – Черное море». Сумма реализации масштабного проекта не определена, но речь идет о возможности выделения «под проект» более 100 миллионов долларов.
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