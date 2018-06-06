Правительство Украины намерено реализовать проект строительства глубоководного канала «Дунай – Черное море».

Соответствующими планами поделились в Министерстве инфраструктуры страны, передает SeafarersJournal.

В настоящий момент чиновники и эксперты заняты определением наиболее благоприятного варианта для создания канала на украинском участке дельты Дуная.

«Ресурсы и потенциал портов Рени и Измаил огромный и мы должны использовать его на полную мощность. Дноуглубления в канале даст возможность развития портов, привлечению новых грузов и создаст все необходимые условия для развития конкуренции украинских портов с румынскими», — заявил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк.

Министерство инфраструктуры готовит технически-экономическое обоснование проекта канала «Дунай – Черное море». Сумма реализации масштабного проекта не определена, но речь идет о возможности выделения «под проект» более 100 миллионов долларов.