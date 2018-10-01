Мать Сенцова, Людмила, узнала о присуждении сыну премии Сахарова от журналистов и заплакала.

В комментарии Радио Свобода она отметила, что хочет лишь одного - чтобы Олег был дома, сообщает Новое Время.

Говорить об освобождении Сенцова рано, однако предоставление ему премии Сахарова - это дополнительная огласка ситуации, отметила в комментарии Радио НВ сестра политзаключенного Наталья Каплан. Сам Сенцов о премии еще ничего не знает.

"Я считаю, что Олег заслужил эту премию, на самом деле. Это хорошо, но конечно же, свободы это ему не заменит. В любом случае, она [награда] точно ему не помешает – это дополнительное привлечение внимания политиков, которые способны вытащить Олега", - отметила Каплан.

Присуждение Сенцову премии Сахарова самом деле было неожиданным, отметил в эфире Радио НВ директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Ведь получить эту премию не так просто. Эта награда, по словам Захарова, свидетельствует о том, что мир знает историю Сенцова и его борьбы за свою свободу и свободу всех политзаключенных.

"На Западе с пониманием относятся к этой ситуации, поддерживают украинцев в борьбе за его освобождение. Какая бы путинская Россия ни была, они не могут это не учитывать, - убежден Захаров. - Эта награда является очень весомой. Косвенно она будет влиять, я надеюсь, не только на Сенцова, но и на других политзаключенных, на их судьбу. Но это будет не так быстро. Сейчас у них такая установка - они его фактически вынудили прекратить голодовку угрозой насильственного кормления, поэтому сейчас они не хотят его отпускать".

В России назвали решение Европейского парламента о присуждении премии имени Сахарова украинскому политзаключенному Олегу Сенцову "проявлением политиканства". Такое заявление сделал член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря на пленарной сессии Европарламента.