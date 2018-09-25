Минобороны РФ планирует автоматизировать управление ВВС и ПВО оккупированного Крыма с учетом сирийского опыта
|10:30 26.10.2018
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|Крым
Минобороны РФ планирует развернуть в оккупированном Крыму автоматизированную систему управления (АСУ), которая объединит в боевой контур все средства противовоздушной обороны и авиацию.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Крым Информ ссылаясь на газету «Известия».
В министерстве обороны страны агрессора напомнили, что осенью в оккупированном Крыме прошли учения с отдельными деталями новой АСУ, которая была доработана с учетом сирийского опыта.
Сейчас ее эффективность оценивается совместно с представителями профильного направления оборонной промышленности. Ведомство планирует передать АСУ в войска уже в этом году.
Сейчас все части ВВС и ПВО в оккупированном Крыму полностью обеспечены новейшими образцами управления. При этом у каждого из них есть собственная система управления, которая не позволяет полностью раскрыть потенциал авиации, радиолокационных комплексов и др. АСУ позволит свести все разведданные воедино и обработать их в режиме реального времени и с использованием элементов искусственного интеллекта. Система также будет классифицировать цели как одиночные или групповые и сообщит их тип, уровень опасности, скорость, высоту и направления движения. Также АСУ может в режиме реального времени выдать целеуказания и навести авиацию и ПВО.
По мнению бывшего начальника зенитных ракетных войск генерал-лейтенанта Александра Горькова, централизованное управление и автоматизация являются главными принципами в современной концепции построения противовоздушной обороны. Он отметил, что наличие АСУ важно при современных скоростях самолетов и высокой плотности воздушных атак.
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