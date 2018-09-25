Оккупанты подняли авиацию по тревоге
|10:03 26.10.2018
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|Крым
Полки морской авиации Черноморского флота России подняты по тревоге в ходе плановой проверки.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает Крым Информ.
«Два соединения морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота подняты по учебной тревоге по плану итоговой проверки за 2018 учебный год», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что экипажи самолётов отработали вывод сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы. Также был проведён учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа и отработаны вопросы тактической и оперативной маскировки.
В учениях участвовали самолёты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолёты Ан-26, противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, вертолёты Ми-8 и Ка-27. Всего в учениях было задействовано более 30 единиц из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота РФ.
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