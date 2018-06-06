В Греции произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7 баллов, но затем ее понизили до 6
|09:36 26.10.2018
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|Греция
Сегодня ночью у побережья Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов.
Об этом сообщает Channel News Asia, передает 112.ua.
"Эпицентр землетрясения находился в Ионическом море, примерно в 124 км к юго-западу от Патры на Пелопоннесе, на глубине около 16 километров", - говорится в сообщении.
Землетрясение ощущалось в Ливии, Италии, Греции, Албании, Болгарии, и Мальте.
Сообщений об ущербе или жертвах не поступало, трое людей обратились в больницу. Двое из них получили легкие ранения.
Местные СМИ сообщили, что монастырь 15 века в районе Строфэйдса был поврежден.
Греция расположена на двух тектонических плитах, из-за чего часто происходят землетрясения.
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