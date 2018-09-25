В банках оккупированного Крыма решают, что делать с долгами погибших и пострадавших в керченской трагедии
|09:09 26.10.2018
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|Крым
Работающие в оккупированной Керчи банки определяются как поступить с займами погибших и пострадавших в политехническом колледже.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», списание долгов при чрезвычайных ситуациях по законодательству не является обязательным для финансовых организаций. Банки могут частично или полностью аннулировать долги по своей инициативе, пересмотреть график платежей или процентную ставку по кредиту.
Всего в оккупированной Керчи работает пять банков. Севастопольский морской банк и Крайинвест банк, пока не обозначили свою позицию. В Морском банке заверили, что среди погибших и пострадавших в колледже их клиентов нет.
В РНКБ сообщили, что готовы списать задолженности по кредитам родственникам погибших после рассмотрения соответствующих заявлений. Пока, как пишут «Известия», в банк подобных обращений не поступало.
В банке «Россия» выясняют, были ли их клиенты среди жертв и пострадавших. В финансовой организации так же ждут заявлений от родственников, чтобы рассмотреть вопрос о возможном аннулировании займов.
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