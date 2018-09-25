В банках оккупированного Крыма решают, что делать с долгами погибших и пострадавших в керченской трагедии

09:09 26.10.2018 0 комментариев Крым

Работающие в оккупированной Керчи банки определяются как поступить с займами погибших и пострадавших в политехническом колледже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», списание долгов при чрезвычайных ситуациях по законодательству не является обязательным для финансовых организаций. Банки могут частично или полностью аннулировать долги по своей инициативе, пересмотреть график платежей или процентную ставку по кредиту.

Всего в оккупированной Керчи работает пять банков. Севастопольский морской банк и Крайинвест банк, пока не обозначили свою позицию. В Морском банке заверили, что среди погибших и пострадавших в колледже их клиентов нет.

В РНКБ сообщили, что готовы списать задолженности по кредитам родственникам погибших после рассмотрения соответствующих заявлений. Пока, как пишут «Известия», в банк подобных обращений не поступало.

В банке «Россия» выясняют, были ли их клиенты среди жертв и пострадавших. В финансовой организации так же ждут заявлений от родственников, чтобы рассмотреть вопрос о возможном аннулировании займов.
 



Ещё на эту тему:

11:40 26.10.2018
Асенов просит ФСБ вернуть деньги, которые он давал на взятки
20:57 25.10.2018
Суд отменил арест акций Проминвестбанка в рамках "крымского" иска
20:30 25.10.2018
«Укрнафта» требует взыскать с оккупантов 50 миллионов за свои заправки в Крыму
19:37 25.10.2018
Правозащитники нашли доказательства, что РФ отправляет крымчан воевать в Сирию
18:44 25.10.2018
В Международный уголовный суд в Гааге передали материалы о принуждении крымчан служить в армии РФ
17:50 25.10.2018
Скандальные турбины Siemens не могут работать в оккупированном Крыму без программного обеспечения
13:25 25.10.2018
Давайте воевать головой - послесловие к скандалу с "путинскими рыбаками"
12:05 25.10.2018
Раскрылись новые детали по скандальной встрече с "рыбаками" Путина в Киеве / Фото /Видео
11:11 25.10.2018
После трагедии в Керчи Аксёнов потребовал у Москвы 60 млрд на охрану школ
10:22 25.10.2018
Оккупанты предсказали судьбу "Норда"
09:56 25.10.2018
Желающим отдохнуть в оккупированном Крыму вновь предстоит нежиться в «нехарактерных для морской воды субстанциях»
20:36 24.10.2018
Аэрофлот возобновил субсидируемые полеты, оккупированного Крыма в списке нет
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
11:03 23.10.2018
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
15:42 22.10.2018
Армянская авиакомпания жалуется на дифференцированную ценовую политику российских аэропортов
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
12:34 26.10.2018
В Греции землетрясение повредило порт, некоторые районы без света. Дополнено / Фото
09:36 26.10.2018
В Греции произошло землетрясение. Магнитуда достигла 7 баллов, но затем ее понизили до 6
15:08 25.10.2018
В Греции - масштабный лесной пожар, дым накрыл целый полуостров
07:47 25.10.2018
В Греции экс-министра финансов взяли под стражу за коррупцию
Все новости страны
Грузия Грузия
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
11:38 22.10.2018
На российской военной базе ЮВО в самопровозглашенной республике Абхазия началась итоговая годовая проверка
07:37 22.10.2018
Полученные от США два сторожевых катера класса «Айленд» (Island) вошли в состав береговой охраны Грузии / Фото
Все новости страны
Молдова Молдова
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
08:14 24.10.2018
В Молдове по подозрению в коррупции задержали пятерых судей и прокурора
Все новости страны
Россия Россия
15:42 26.10.2018
Трамп пригласил Путина в Вашингтон в следующем году
08:42 26.10.2018
«Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока"
11:38 25.10.2018
ФСБ России выступила против проекта по обеспечению интернетом всей планеты
10:44 25.10.2018
Путин пригрозил Европе зеркальным ответом, если США разместят новые ракеты на европейском континенте
Все новости страны
Румыния Румыния
07:41 26.10.2018
Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
14:37 23.10.2018
Румыния инвестирует 360 млн евро в расширение военной авиабазы
09:06 23.10.2018
Румынский авиаперевозчик открывает прямой рейс из Одессы в Бухарест
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
Все новости страны
Турция Турция
16:29 25.10.2018
Турция начнет установку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в октябре 2019 года
13:45 23.10.2018
Посол Греции вызван в МИД Турции
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
Все новости страны
Украина Украина
17:50 26.10.2018
Черноморский флот РФ столкнулся с неприятным "сюрпризом" в ходе сирийской кампании
17:23 26.10.2018
Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину
16:56 26.10.2018
МЗС України допомагає таємно підписати протокол по розділу квот на вилов риби в Азовському морі
16:25 26.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - в Азовському морі відбудуться навчання ЧФ РФ з артилерійськими стрільбами / Карта
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс