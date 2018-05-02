«Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока"
|08:42 26.10.2018
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|Россия
Российский «Газпром» в 2019 году начнет строительство сухопутного участка второй нитки газопровода «Турецкий поток».
Об этом сказал зампред правления компании Александр Медведев в интервью журналу «Газпром», сообщает Анадолу.
По его словам, «Газпром» за первые девять месяцев 2018 года экспортировал в целом 148,2 миллиарда кубометров газа при средней цене в 235 долларов за тысячу кубометров.
«Газпром» планирует до конца года экспортировать 200 миллиардов кубометров газа по цене в 248 долларов за тысячу кубометров, сказал Медведев.
По словам зампреда правления, учитывая ситуацию на европейском газовом рынке, в ближайшем будущем компания сохранит экспорт на уровне 190-200 миллиардов кубометров газа в год.
«Сейчас полным ходом идет строительство морского участка второй, транзитной нитки газопровода "Турецкий поток". Завершение работ по укладке глубоководного участка - дело ближайших месяцев. В будущем году также планируем приступить к строительству транзитной нитки на территории Турции. Сегодня "Газпром" ведет соответствующие переговоры с турецкой компанией Botas. Ввод "Турецкого потока" в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года», - сказал Медведев.
Согласно межправительственному соглашению, подписанному в октябре 2016 года, в рамках проекта «Турецкий поток» планируется построить две нитки газопровода мощностью прокачки 15,75 миллиарда кубометров газа в год. По первой нитке планируется поставлять газ в Турцию, а по второй - в Европу.
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