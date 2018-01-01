Покидающий пост зампредседателя миссия ОБСЕ не увидел прямых доказательств участия РФ в войне на Донбассе
|08:22 26.10.2018
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|Украина
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не фиксировала прямых доказательств участия РФ в боевых действиях на востоке Украины.
Об этом в интервью Foreign Policy, которое вышло 25 октября, заявил замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет Фокус.
На вопрос, какова официальная позиция ОБСЕ в отношении участия России в конфликте на востоке Украины, Хуг ответил: "Если вы спрашиваете, что мы видели на местах, – мы не увидели прямых доказательств".
По его словам, миссия фиксировала конвои, въезжающие в Украину и выезжающие из нее по грунтовым дорогам ночью в районах, где нет официальных пунктов пропуска.
Также Хуг заявил, что наблюдатели видели "конкретные типы оружия", в том числе военное электронное вооружение.
Кроме этого, миссия общалась с заключенными, задержанными украинскими военными, которые утверждали, что являются военнослужащими российских вооруженных сил и во время ротации принимают участие в войне на востоке Украины.
Также Хуг рассказал, что члены миссии видели мужчин с опознавательными знаками РФ, но такую форму, по его словам, можно купить "в любом месте".
Он отметил, что миссия видела эмблемы Германии, Испании и других стран, в том числе и РФ.
Отметим, ранее Александр Хуг, который уходит с этой должности с 31 октября, заявил, что военные действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа. При этом, уточняет Хуг, на полное завершение войны уйдет гораздо больше времени.
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